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هشام إسماعيل لـ الفجر الفني": الشعب المصري واعي ويلتزم بإجراءات الوقاية من "كورونا".. وهذا ما سأفعله بعد انتهاء الأزمة

الأحد 29/مارس/2020 - 05:44 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

عبر الفنان هشام إسماعيل عن فخره بالشعب المصري في التزامه بالقوانين المفروضة للوقاية من فيروس "كورونا" قائلًا: "ما شاء الله معظم الشعب المصري على وعي تام، و 90% منهم يراعي الظروف وملتزم بالتحذيرات ويرتدون الجوانتيات والكمامات ويستخدمون المطهرات والشوارع فارغة تماما أثناء الحظر، ولكنني أحب أن أوجه كلمة لكل من يحاول نقل صورة سلبية للشعب وجعله في حالة ارتباك أن مصر الحمد لله متخذة إجراءات للوقاية جيدة جدًا، ربنا يحفظ شعبنا وأهلنا من كل شر".

وكشف "إسماعيل" في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" كيفية قضاءه لوقته في ظل الظروف الذي فرضه "كورونا" قائلًا: "لم أواجه أي صعوبة في الجلوس بالمنزل بل بالعكس أستمتع كثيرًا بالجلوس مع أسرتي وأشاهد الأفلام التي توفرها لنا المنصة وألعب مع أولادي بألعاب الزمن القديم "السلم والثعبان، والليدو، والدومنة"، وفي الطبيعي وقتي بأكمله يعتبر في حظر لأنني لم أخرج كثيرا وإن خرجت مرة في الأسبوع أعود الى المنزل في الساعة التاسعة مساء، العمل هو الذي يجبرني على الرجوع في مواعيد معينة وحاليا معظم أعمالي متوقفة والبعض الأخر في محاولة لاستكماله".

وأضاف "إسماعيل" قائلًا: "إن شاء الله نتخطى هذه الأزمة في أقرب وقت، والمهم هو سلامة الشعب المصري والعالم كله، وسوف ينتهي هذا الوباء على خير، ربنا يبعد عننا وعلى من نحب أي شر".

وكشف "إسماعيل" عن أول شئ سوف سيفعله بعد انتهاء هذه الأزمة قائلا: "سوف أستغل أكثر وقت متاح للانتظام في الجيم وممارسة التدريبات الرياضية بجدية لمعرفتي قيمتها في ذلك الوقت التي لم تعد متوافرة أمامي، وسوف أسعى لتعلم وإتقان لغة مختلفة مثل الفرنسية والإيطالية، وأحضر كورسات تفيدني بشكل أكبر في عالم الفن أو الكتابة".

يذكر أن أخر أعمال هشام إسماعيل، مسرحية "علاء الدين" التي تدور أحداثها في إطار كوميدي، والتي شارك فيها كلا من سامي مغاوري، أحمد عز، تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إخراج "مجدي الهواري".


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