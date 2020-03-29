بيكيه يعبر عن سعادته بموقف أندية الدوري الاسباني

عبر اللاعب الدولي الاسباني جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الاسباني عن سعادته بموقف أندية بطولة الدوري الاسباني بعد كارثة انتشار فيروس كورونا الجديد.



وقال بيكيه في تصريحات صحفية اليوم:"من المهم التفريق حالياً بين التنافس في المباريات، الدربيات، الكلاسيكو، وحاجة الناس ألينا في هذه الأزمة بعد إنتشار فيروس كورونا الآن نحن جميعاً متحدون، وهذا أمر مذهل، وهذا يجعلك تفخر بأنك جزءاً من عائلة الليجا".



وأضاف بيكيه:"الأمر ليس سهلاً لكننا سنخرج منه معًا. إنه وضع صعب للغاية رؤية ما تفعله رابطة الدوري الاسباني الممتاز الليجا يجعلني أشعر بالفخر الشديد. ليس الأمر مجرد لاعبين بل رؤية الأندية والمشجعين الذين يُساهمون أيضًا في هذه الأزمة".



واختتم اللاعب الدولي الاسباني تصريحاته قائلا:"الأوقات الصعبة تنتظرنا، سيكلفنا ذلك الكثير سنواجه تلك اللحظات الصعبة، سيعاني الأشخاص المقربون منا والبعض منا سيعاني بنفسه لكن معًا سنمر هذه المصيبة ومعاً سنكون لا نُقهر".

