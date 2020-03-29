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كلوب باكيا بسبب فيروس كورونا: كرة القدم ليست أهم شئ في العالم

الأحد 29/مارس/2020 - 05:11 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
أجرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن حزنه الشديد بعد انتشار فيروس كورونا الجديد مؤكدا أن كرة القدم ليست أهم شئ في العالم.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول: أنا بخير. بالطبع هذه أوقات صعبة علينا جميعًا، وربما من حانب شخصي فهذه أوقات مثيرة للاهتمام لأنه لم يسبق لي أن بقيت بالمنزل طوال هذه المدة.

 أنا بخير ولكن بالطبع فمثل الجميع فأنا قلق على الأوضاع التي نمر بها مر أسبوعين الآن منذ آخر تواجد لنا في ميلوود، ولكننا نشعر أننا واجهنا أتلتكو منذ فترة طويلة أكثر من أسبوعين.

 أخذنا يوم الخميس راحة والتقينا بعدها، كنا نعلم بتقدم كورونا ولكننا كنا في قمة تركيزنا في عملنا ولم نفكر في وصول الفيروس لانجلترا واجهنا بورنموث يوم السبت ثم خسر السيتي يوم الأحد لذلك كنا نعرف أننا في حاجة للفوز بمباراتين فقط.

 ثم علمت يوم الاثنين بغلق المدارس والجامعات في أسبانيا، لا أسمح لشيء بأن يعيقني ولكن التحضير لمباراة أتلتكو في ظل هذه الظروف كان صعبًا كانت المباراة جيدة ولعبنا بشكل جيد، أحببت المباراة وما جرى فيها باستثناء النتيجة بالطبع، ثم حصلنا على راحة يوم الخميس والتقينا يوم الجمعة. 

لم تكن حصة تدريبية بالمعنى المعروف. ولكنه كان اجتماعًا حيث تحدثنا كثيرًا وفكرنا سويًا في أمور لم يسبق لنا التحدث عنها من قبل في حياتي".

وأضاف كلوب:"لا أحد يعلم ما سيحدث ولكننا قمنا بترتيب الأمور للأولاد بالقدر الذي يمكننا القيام به في مساحتنا ومسئوليتنا، ثم أرسلناهم لمنازلهم وذهبنا لمنازلنا نحن كذلك ولا نزال بها حتى الآن نعم، في الغالب فأنا أفهم جيدًا طبيعة الأشياء التي أتحدث عنها مع اللاعبين. 

ولكن كيف لي التحدث عن كورونا في حياتي ومهنتي فأنا أواجه العديد من المشاكل ولكنها مشاكل مختلفة عن تلك التي نواجهها الآن.

 ولكنني شخص معني بالحلول أكثر من أي شيء آخر أتعامل مع المشكلة وأنها معلومة ثم أعمل على الفور للبحث عن الحلول. في هذا الوضع، لا مجال لي ولا لأي شخص أن يتم حل الوضع على المدى القريب.

 نعلم أن الأوضاع ستستقر ولكن ليس الآن لدي الأسئلة الكثيرة ذاتها التي لدى الأولاد التي لا نملك إجابات لها. خضنا محادثات جماعية في هذه الفترة حيث كان الأولاد متحمسون ومتفاعلون مع بعضهم البعض للغاية. يتابعون ما يقومون به ويعلقون على ما ينشره أوكسليد على انستجرام وما إلى ذلك من أمور".


واختتم المدرب الألماني تصريحاته قائلا:"هذا يساعد كثيرًا والحالة المزاجية لدينا جيدة. إنه تحدي لكل الذين نعرفهم ولكننا نعرف أن حياتنا لا تزال جيدة.

 هناك أناس بالخارج لديهم مشاكل كبيرة حاليًا لذلك سأشعر بالحرج البالغ إذا ما تحدثت عن مشاكلي الآن. مشاكلي كمشاكل أي شخص بالعالم حاليًا ظنت بعض البلاد من أسابيع مضت أن هذه المشكلة هي مشكلتها فقط ولكن الآن فنحن نرى أن المشكلة هي مشكلتنا جميعًا. 

وأن علينا العمل سويًا لإيجاد الحلول وربما هذا هو الشيء الإيجابي الوحيد الذي استفدناه مما حدث رسالتي للجماهير يوم الجمعة ذاك كانت هي الرسالة الوحيدة المنطقية كرة القدم ليست أهم شيء في العالم أنا مدرب كرة قدم وهي الوظيفة التي رغبت في امتهانها طوال حياتي ومن منظور خارجي فهي وظيفة كبيرة وينتظر الناس منا أن نكون قادة وأذكياء وربما بعض المدربين كذلك بالفعل نعم، كان من المهم أن أتحدث حينها كمدرب لليفربول ولكن كشخص عادي في الوقت ذاته، كرة القدم دائمًا ما تكون أهم شيء في حياتي ولكن ليس في لحظات كهذه.

 أردت بحديثي أن يعلم الناس ذلك ولربما يتمكنون من رؤية الأمور بالطريقة ذاتها هذه هي فرصتنا لإظهار آدميتنا، بعد 10 أو 20 أو 30 أو 40 سنة إذا تمكنا من النظر للخلف لهذه الأوقات ورأينا كم أظهرنا وحدتنا وحبنا وصداقتنا لبعضنا البعض فسوف يكون هذا أمر عظيم حقًا ربما الآن لا نستطيع رؤية ذلك بسبب المرضى والمصابين ولكن في مرحلة في المستقبل فسوف نرى هذا.

 كل ما علينا فعله الآن هو الانضباط والعمل سويًا. هذا هو الحل ولهذا السبب نحن في بيوتنا، لسنا جميعًا في بيوتنا، فالعاملون في القطاع الصحي يقومون بعمل لا يصدق خارج منازلهم حتى نبقى نحن سالمين في منازلنا."

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