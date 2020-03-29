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أسطورة الصومال أبرزهم.. شبح "كورونا" يغتال حياة 5 رياضيين حول العالم

الأحد 29/مارس/2020 - 05:15 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
يخيم الحزن على العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد COVID – 19، والذي أصاب جميع مجالات الحياة بما فيها الرياضة بالشلل التام، وذلك بعد انتشار الفيروس المميت بشكل مرعب وسريع، وتسببه في إصابة ووفاة عشرات الآلاف خلال الأسابيع الماضية في جميع أنحاء العالم.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف جميع الأنشطة الرياضية والدوريات العالمية والبطولات الكبري في مختلف أنحاء العالم، كما أصاب العديد من الرياضيين ونجوم كرة القدم في معظم الدول أبرزها إيطاليا وإنجلترا وألمانيا، كما حصد الفيروس المستجد أرواح بعض نجوم الرياضة العالمية خلال الفترة الحالية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز نجوم الرياضة "ضحايا" فيروس كورونا المستجد:-

1- إلهام شيخي:
من أوائل الرياضيين الذين رحلوا بسبب فيروس كورونا، اللاعبة الإيرانية إلهام شيخي (23 عامًا) لاعبة كرة القدم للصالات النسائية، حيث أعلنت تقارير إعلامية وفاة "شيخي" في نهاية فبراير الماضي بعد إصابتها بالفيروس المستجد.

2- فرانشيسكو جارسيا:
أعلن نادى أتلتيكو بورتادا ألتا بمدينة مالاجا فى إسبانيا، عن وفاة مدرب فريق الناشئين فرانشيسكو جارسيا صاحب الـ21 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا، وكان يعاني المدرب الشاب من سرطان الدم مما جعله أكثر عرضه للإصابة بالفيروس القاتل.

3- لورنزو سانز:
توفى لورنزو سانز رئيس نادي ريال مدريد السابق في 21 مارس الجاري، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز الـ76 عامًا.

4- عثمان تيجاني:
أعلن الاتحاد الجزائري لرياضة الجيدو عن وفاة المصارع السابق عثمان تيجاني يوم 20 مارس الجاري، بولاية المدية الجزائرية عن عمر ناهز الـ47 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

5- عبد القادر فرح:
أعلن الاتحاد الصومالي لكرة القدم، وفاة نجم المنتخب السابق عبد القادر محمد فرح، عن عمر ناهز 59 عامًا، في مستشفى في العاصمة البريطانية لندن، بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ليصبح أول لاعب كرة قدم عربي يتوفي بسبب الفيروس المميت.

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