القائد لم ينسي دوره.. حسام غالي ينتفض لمساندة مؤمن زكريا في أزمته مع الأهلي

انتفض حسام غالي قائد الأهلي السابق، غاضبًا بسبب ما يحدث لزميله السابق مؤمن زكريا خلال الفترة الأخيرة، وتجاهل مسئولي القلعة الحمراء مساندة اللاعب ماليًا بالشكل الكافي من أجل استكمال علاجه بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، وتسببت في ابتعاده عن الملاعب طوال الشهور الماضية.



يبدو أن حسام غالي لديه معلومات لم تظهر للجماهير المصرية بخصوص الأزمة الصحية لـ"مؤمن زكريا" وذلك دفعه لمساندة زميله السابق برسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام" جاء فيها: " مش عاجبني اللي بيحصل مع مؤمن زكريا"، رسالة "الكابيتانو" لا تتضمن الكثير من التفاصيل، لكنها تعبر عن حجم الأزمة النفسية التي يتعرض لها زميله بالفترة الحالية بسبب مشكلته الصحية وغيابه عن الملاعب.



رسالة حسام غالي لمساندة مؤمن زكريا جاءت باعتباره زميلًا سابقًا له بالنادي الأهلي يتمني أن يراه يركض على المستطيل الأخضر مجددًا، وباعتباره ايضًا قائدًا سابقًا للفريق، كان دائم الدفاع عن حقوق زملائه داخل الملعب وخارجه، ولم يستطيع أن يري مشكلة زميله السابق ويقف صامتًا ووجه له رسالة تحمل كلمات بسيطة لدعمه ومساندته.



ويخضع مؤمن زكريا في الوقت الحالي لعلاج خاص بعد الأزمة الصحية التي لحقت به، حيث قام مؤخرا برحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية للاطمئنان على حالته.



وكشف مؤمن زكريا في تصريحات إعلامية أنه يشعر بالضغط النفسى خلال الفترة الحالية بسبب المرض الذى يعانى منه، مشدداً أنه يرفض الحديث فى أى أزمات في الوقت الحالى وتأجيلها لوقت لاحق، وحملت كلمات لاعب الأهلي السابق إحساسه بالضيق بسبب أزمة نفسية يواجهها لكنه لم يفصح عن تفاصيلها.



وذكرت تقارير صحفية أن سبب أزمة مؤمن زكريا أنه لم يحصل على أي من مستحقاته المالية ومستحقات علاجه لدي النادي الأهلي والذي أعلن في وقت سابق تكفله بمصاريف علاج اللاعب، ولم يجري اخطاره بصرف أي مستحقات منذ إصابته سوي 600 ألف جنيه وهي قيمة ضئيلة بالنسبة للمبلغ المالي الذي يحتاجه في رحلته العلاجية.

