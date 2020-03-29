بسبب كورونا.. مبادرة يوفنتوس بتخفيض رواتب اللاعبين توشك على النجاح

شهد العالم الفترة الأخيرة كارثة كبرى بإنتشار فيروس كورونا الذي بدأ من دولة الصين ثم تدرج للدخول في أوروبا ثم العالم كله مما هدد استقرار العديد من الدول وإيقاف الحياه بأكملها في دول أخرى.



تعليق الدوريات وخسائر مالية للأندية

وتسبب فيروس كورونا في إلغاء الدوريات العالمية أجمعها كالدوري الإيطالي والإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني وغيرها بالاضافه إلى البطولات الأوروبية كبطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي واليورو.



بينما تسبب تعليق الدوريات في خسائر كبيرة جدا على معظم اندية كرة القدم في العالم كله بسبب الدعاية الإعلانية وخلافه من المكاسب التي كانت تعود على الأندية من لعب المباريات.



مبادرة من نادي يوفنتوس لتخفيض الرواتب

وبالطبع أثرت الأزمات المالية للأندية على إمكانيتهم في دفع رواتب لاعبيهم الملزمين بها لتحاول بعض الأندية عرض فكرة تخفيض رواتب عقود اللاعبين وتحاول بعض الأندية الأخرى إلى اللجوء إلى القانون لإقناع اللاعبين بتخفيض الرواتب.



ولكن قام نادي يوفنتوس بمبادرة داخل الفريق لإقناع اللاعبين بتخفيض رواتبهم وقاد هذه المبادرة نجوم الفريق والقادة.



وبالفعل أعلن بعض اللاعبين تخفيض رواتبهم مع نادي يوفنتوس أبرزهم كريستيانو رونالدو وجورجيو كيليني الذين وافقوا على تخفيض جزء كبير من رواتبهم مع اليوفي.



وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن هناك اتصالات استمرت لمدة يومين بين كيليني مع نجوم ولاعبو نادي يوفنتوس لإقناعهم بمبادرة تخفيض رواتبهم مع النادي.



وكشفت الصحيفة أنه حتى الآن ليس هناك تفاصيل كامل حول هذه المبادرة ولكن جميع اللاعبين في يوفنتوس موافقون على هذه المبادرة.



كما أشارت الصحيفة إلى أن هذه المبادرة إذا نجحت في نادي يوفنتوس ستؤثر على جميع اللاعبين في العالم وتدفعهم لتخفيض رواتبهم مع أنديتهم.



ترتيب نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي الممتاز