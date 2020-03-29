Advertisements

بسبب كورونا.. مبادرة يوفنتوس بتخفيض رواتب اللاعبين توشك على النجاح

الأحد 29/مارس/2020 - 05:48 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
حسام مجدي
شهد العالم الفترة الأخيرة كارثة كبرى بإنتشار فيروس كورونا الذي بدأ من دولة الصين ثم تدرج للدخول في أوروبا ثم العالم كله مما هدد استقرار العديد من الدول وإيقاف الحياه بأكملها في دول أخرى.

تعليق الدوريات وخسائر مالية للأندية
وتسبب فيروس كورونا في إلغاء الدوريات العالمية أجمعها كالدوري الإيطالي والإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني وغيرها بالاضافه إلى البطولات الأوروبية كبطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي واليورو.

بينما تسبب تعليق الدوريات في خسائر كبيرة جدا على معظم اندية كرة القدم في العالم كله بسبب الدعاية الإعلانية وخلافه من المكاسب التي كانت تعود على الأندية من لعب المباريات.

مبادرة من نادي يوفنتوس لتخفيض الرواتب
وبالطبع أثرت الأزمات المالية للأندية على إمكانيتهم في دفع رواتب لاعبيهم الملزمين بها لتحاول بعض الأندية عرض فكرة تخفيض رواتب عقود اللاعبين وتحاول بعض الأندية الأخرى إلى اللجوء إلى القانون لإقناع اللاعبين بتخفيض الرواتب.

ولكن قام نادي يوفنتوس بمبادرة داخل الفريق لإقناع اللاعبين بتخفيض رواتبهم وقاد هذه المبادرة نجوم الفريق والقادة.

وبالفعل أعلن بعض اللاعبين تخفيض رواتبهم مع نادي يوفنتوس أبرزهم كريستيانو رونالدو وجورجيو كيليني الذين وافقوا على تخفيض جزء كبير من رواتبهم مع اليوفي.

وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن هناك اتصالات استمرت لمدة يومين بين كيليني مع نجوم ولاعبو نادي يوفنتوس لإقناعهم بمبادرة تخفيض رواتبهم مع النادي.

وكشفت الصحيفة أنه حتى الآن ليس هناك تفاصيل كامل حول هذه المبادرة ولكن جميع اللاعبين في يوفنتوس موافقون على هذه المبادرة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن هذه المبادرة إذا نجحت في نادي يوفنتوس ستؤثر على جميع اللاعبين في العالم وتدفعهم لتخفيض رواتبهم مع أنديتهم.

ترتيب نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي الممتاز
ويحتل نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ٦٣ نقطة من أصل ٢٦ مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

أخبار تهمك

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يوم

عاجل.. وزيرة الصحة توجه رسالة إلى الشعب المصري

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

منذ أقل من ساعتين

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

نقيب التمريض توجه رسالة إلى السيسي (فيديو)

منذ 40 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة": عزل قرى في 10 محافظات لمنع انتشار كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

أول صدام بين الأهلي وفايلر

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد حسن يكشف عن السبب الحقيقي لرحيل حسام عاشور

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من الأهلي ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي ممنوع من الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تفجر مفاجأة بشأن نصف وفيات كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:01 م

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

04:15 ص

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

09:06 م

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

01:40 ص

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

07:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية