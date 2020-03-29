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من 40 لـ54 دقيقة.. ننشر التأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم
الأحد 29/مارس/2020 - 08:05 ص
الفجر
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، لما تنفذه من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
وتشمل التأخيرات أولًا: "خط القاهرة -الإسكندرية"، الذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.
ثانيًا: خط "القاهرة -السد العالي"، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي: منطقة "القاهرة -أسيوط" مدة 45 دقيقة، ومنطقة "أسيوط _أسوان" مدة 40 دقيقة.
ثالثًا: خط "بنها- بورسعيد"، الذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.
رابعًا: خط "طنطا- المنصورة- دمياط"، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 40 دقيقة.
وقدمت الهئية القومية لسكك حديد مصر اعتذارها للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
كما أهابت بجمهور المسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
وفي سياق أخر قدمت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، عدة إرشادات لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة في حالة وجود تقلبات جوية وانتشار الشبورة، لعدم وقوع أي حوادث.
وجاءت الإرشادات كالتالي:
1. عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيًا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.
2. عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.
3. عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.
4. عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.
5. عدم تغيير اتجاه السير فجأة من دون الإشارة الدالة على ذلك.
6. عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.
7. استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.
8. عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.
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