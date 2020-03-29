من 40 لـ54 دقيقة.. ننشر التأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، لما تنفذه من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





وتشمل التأخيرات أولًا: "خط القاهرة -الإسكندرية"، الذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.



