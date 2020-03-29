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أسعار الدولار اليوم الأحد 29-3-2020 في البنوك المصرية

الأحد 29/مارس/2020 - 08:09 ص
بوابة الفجر
حققت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 29-3-2020 استقرار في جميع البنوك حيث استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المعروض من قبل البنك المركزي ليوم السبت 28-3-2020 عند 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.


وبلغ في بنك مصر والبنك الأهلى نحو 16.68 جنيه للبيع و15.78 جنيه للشراء، كما حقق في المصرف المتحد  وبنك بلوم والبنك المصري الخليجي  والبنك المصري لتنمية الصادرات نحو 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وسجل في بنك الكويت الوطني وبنك مصر ايران للتنمية نحو 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

أسعار الدولار العالمي 
تعافت أسعار الدولار بشكل طفيف خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية، مقابل سلة من العملات الرئيسية مع احتفاظه بتسجيل أكبر هبوط أسبوعي فيما يزيد عن عقد.

ويأتي أداء العملة الخضراء وسط إجراءات التحفيز في جميع أنحاء العالم بما في ذلك حزمة أمريكية بقيمة تريليوني دولار، للتخفيف من تضرر الأسواق العالمية الناجم عن فيروس "كورونا".

    

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