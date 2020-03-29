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8 إرشادات مهمة لقائدي السيارات

الأحد 29/مارس/2020 - 08:32 ص
المرور
المرور
إيريني صفوت
قدمت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، عدة إرشادات لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة في حالة وجود تقلبات جوية وانتشار الشبورة، لعدم وقوع أي حوادث.

وجاءت الإرشادات كالتالي:

1. عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيًا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2. عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

3. عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

4. عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.

5. عدم تغيير اتجاه السير فجأة من دون الإشارة الدالة على ذلك.

6. عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

7. استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.

8. عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

وفي سياق آخر، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على كافة محافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية في الصباح الباكر، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية في الصباح الباكر، والرياح نشطة غربًا.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية في الصباح الباكر، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

شمال الصعيد
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فهي كالتالي:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 09 والعظمى 25

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 26

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 26

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 28

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 22.

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سائقو السيارات رياح معتدلة المرور إرشادات إدارة المرور

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