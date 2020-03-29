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الصحة: الدولة مستعدة لمواجهة السيناريو الثالث لفيروس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 08:34 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عزل قرى أو مراكز بسبب فيرس كورونا ليس وصمة، موضحا أنه تم عزل عدة عزب في نحو من 8 إلى 10 محافظات كإجراء احترازي لظهور عدوى متكررة بها.

وأشار خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "الحدث العربية"، مساء السبت، الدولة مستعدة لمواجهة السيناريو الثالث لفيروس كورونا، موضحا أنه تم استخدام 8 مستشفيات عزل حتى الآن، وقد يتم استخدام مدارس أو فنادق كأماكن عزل إذا تطلب الأمر.

وأضاف، أن عادة تصل الإصابات بكورونا إلى الذروة في الأسبوع السادس والسابع، موضحا أن مصر بدأت الأسبوع السابع، ولم تصل للذروة بعد، حيث مازلنا في السيناريو الثاني.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 161 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.

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