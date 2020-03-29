Advertisements

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 3865 وإجمالي الوفيات 12

الأحد 29/مارس/2020 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، صباح اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 3865 وإجمالي الوفيات 12، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سباق سجلت السلطات الصحية الإسرائيلية، 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 3865 منهم 50 شخصا حالتهم خطرة، ووفاة 12 شخصًا

 

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن السلطات قد تضطر إلى فرض طوق شامل في حال تواصل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، محذرًا من أن يصل عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى مليون مصاب في غضون شهر و10 آلاف حالة وفاة إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لوقف تفشي الوباء.

 

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

الكلمات المفتاحية

مصابين كورونا فيروس كورونا عدد اصابات كورونا اصابات فيروس كورونا اسرائيل 25 إصابة جديدة

أخبار تهمك

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

منذ يوم

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يوم

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة تكشف عن حقيقة عزل محافظات في مصر بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

نقيب التمريض توجه رسالة إلى السيسي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة": عزل قرى في 10 محافظات لمنع انتشار كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تفجر مفاجأة بشأن نصف وفيات كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة وشديد البرودة ليلا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

وفاة أول مذيعة عربية بـ"كورونا" بعد إصابتها بالفيروس

منذ ساعة و 22 دقيقة

طبيب نفسي يحذر المصريين من هذا الأمر لهزيمة كورونا

منذ ساعة الا ربع

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سنغافورة

تسجيل 4 آلاف حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" في أمريكا

الفلبين تسجل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 402

المغرب يعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 134 حالة

إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:24 ص

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة وشديد البرودة ليلا

06:59 ص

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

11:01 م

الصحة تكشف عن حقيقة عزل محافظات في مصر بسبب كورونا

05:46 ص

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

09:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية