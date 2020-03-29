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أسعار الذهب اليوم الأحد 29-3-2020 في السوق المحلي

الأحد 29/مارس/2020 - 08:31 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 29-3-2020 عند نفس معدلات أمس، بعد ارتفاعات قوية شهدتها في تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 27 جنيه للجرام، وجاء ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد صعود سعر الذهب العالمي بنحو 9% في تع   ليسجل سعر الأوقية عالميا 1626 دولار.

أسعار الذهب اليوم الأحد 29-3-2020

عيار 18 يسجل 605 جنيهات للجرام
عيار 21 يسجل 706 جنيهات للجرام
عيار 24 يسجل 809 جنيهات للجرام
الجنيه الذهب 5648 جنيها
أوقية الذهب 1622 دولارا

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