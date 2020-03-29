أسعار الذهب اليوم الأحد 29-3-2020 في السوق المحلي

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 29-3-2020 عند نفس معدلات أمس، بعد ارتفاعات قوية شهدتها في تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 27 جنيه للجرام،

وجاء ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد صعود سعر الذهب العالمي بنحو 9% في تع ليسجل سعر الأوقية عالميا 1626 دولار.