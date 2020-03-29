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تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في نيوزيلندا

الأحد 29/مارس/2020 - 08:19 ص
نيوزيلندا
نيوزيلندا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في نيوزيلندا، صباح اليوم الأحد، أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد، حسبما قال مدير عام الصحة آشلي بلومفيلد.

 

وأعلن آشلي بلومفيلد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 63 ليصل الإجمالي إلى 514 حالة، مضيفًا أن المرأة المتوفاة في السبعينات من العمر وجرى تشخيص إصابتها في البداية بالإنفلونزا، حسبما نقلت رويترز.

 

وفرضت السلطات في نيوزيلندا، يوم الجمعة الماضية، قيودا مؤقتة على المسافرين القادمين من إيران كإجراء وقائي للحماية من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

 

وأصدر وزير الصحة النيوزيلندي، ديفيد كلارك، بيانًا قال فيه: "من الواضح أن الوضع في إيران يثير القلق، هناك انتشار مستمر للمرض، ودرجة كبيرة من عدم اليقين بشأن حجم تفشي المرض والقدرة على احتوائه".

 

وأضاف البيان: "بناء على المشورة الطبية والعلمية، فرضت الحكومة مزيدا من قيود السفر المؤقتة التي تغطي المسافرين القادمين من إيران".

 

وتابع البيان: "هذا يعني أنه لن يتمكن أحد من السفر من إيران إلى نيوزيلندا، وأي شخص كان في إيران في الأيام الأربعة عشر الماضية سيحتاج إلى عزل"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

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