إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 3865 وإجمالي الوفيات 12

أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، صباح اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 3865 وإجمالي الوفيات 12، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سباق سجلت السلطات الصحية الإسرائيلية، 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 3865 منهم 50 شخصا حالتهم خطرة، ووفاة 12 شخصًا

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن السلطات قد تضطر إلى فرض طوق شامل في حال تواصل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، محذرًا من أن يصل عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى مليون مصاب في غضون شهر و10 آلاف حالة وفاة إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لوقف تفشي الوباء.

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.