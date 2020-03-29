



استقرت أسعار الخضراوات اليوم الأحد 29-3-2020 في سوق العبور، بينما شهدت بعض الأصناف ارتفاعا بقيمة جنيها أو جنيهان بسبب قلة العروض منها في الاسواق على خلفية ازمة انتشار فيروس كورونا في غالبية محافظات الجمهورية مما أثر على ضخ المحاصيل الزراعية ونتيجة لاقبال المواطنين على شراء كميات كبيرة من الخضراوات.









أسعار الخضراوات اليوم الأحد 29-3-2020









سجل سعر البصل 6 جنيهًا ، وسجل سعر البطاطس 5.5 جنيهًا، وسجل سعر الكوسة 6 جنيهًا، وسجل سعر الفاصوليا 16 جنيها، بينما سجل سعر الطماطم 7 جنيه، وسجل سعر الفلفل الرومي 13 جنيها، وسجل سعر البصل الأحمر 11 جنيها





وسجل سعر الثوم ما بين 8 إلى 11 جنيها، فيما سجل البصل الأبيض سجل 9 جنيه، وسجل سعر البسلة 8.5 جنيها، بينما سجل سعر الباذنجان العروس 10 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومي 6 جنيهًا، وسجل سعر الجزر 5.5 جنيها، بينما سجل سعر الفلفل الألوان 30 جنيها، وسجل الملوخية 10 جنيهًا.





وسجل سعر السبانخ 10 جنيها، وسجل سعر ورق العنب 50 جنيها، بينما سجل سعر القرنبيط 8 جنيهات للواحدة، وسجل سعر البروكلي 10 جنيهات، وفيما سجل سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، وسجل سعر الليمون 12 جنيهات.















