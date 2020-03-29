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"لا تتأخروا حتى لا تسوء حالتكم".. الصحة توجه مناشدة للمواطنين

الأحد 29/مارس/2020 - 08:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر من أعلى دول العالم في نسبة الشفاء، حيث تطبق مصر بروتكول علاج وضتعته لجنة علاجية تابعة لوزارة الصحة تضم أساتذة من كافة الجهات.

وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن نسبة الوفيات في مصر تصل لـ5.5%، لافتا إلى أن 14 حالة من المتوفيين وصلوا لمستشفى العزل بعد أن ساءت أوضاعهم، بل منهم من توفى قبل ظهور نتيجة العينة.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة، أي مواطن تظهر عليه الأعراض يتوجه فورا إلى إحدى مستشفيات الحميات حتى لا تسوء حالته، مطالبا المستشفيات الغير التابعة للوزارة التواصل معهم فورا عند وصول أي حالة مشتبه بها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 161 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح :أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.

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