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أسعار اللحوم اليوم الأحد 29-3-2020.. و"التموين": المخزون يكفى أكثر من عام

الأحد 29/مارس/2020 - 08:50 ص
بوابة الفجر

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 29-3-2020 ارتفاعا طفيفا فى السوق المحلي، بينما شهدت بعض الأسواق استقرارا  في بعض اصناف اللحوم، ويأتي ذلك الارتفاع نتيجة لكثرة الاقبال من المواطنين على شراء كميات كبيرة على خلفية اتساع انتشار فيروس كورونا.

 أسعار اللحوم اليوم 

تراوحت  للحوم الكندوز بين 120 وحتى 140 جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها ،السجق 110-125 جنيها، وتراوحت اسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها ، وأسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.


 كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120و حتى 140جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كما شهدت المجمعات الاستهلاكية منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.


وأوضح مساعد وزير التموين، أن هناك أكثر من 1200 حملة يومية على الأسواق للتأكد من ضبط الأسعار، مضيفا أن هناك مخزون من اللحوم يكفي لأكثر من عام، مؤكدا أن هناك إقبال على اللحوم السودانية، كما تتوفر اللحوم البلدية، فضلا على أن مصر تغطي أكثر من 90% من احتياجات السوق المحلي من الدواجن.


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