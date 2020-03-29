هيفاء وهبي تستعين بهذه القديسة للتخلص من فيروس كورونا

تتابع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أزمة فيروس كورونا في العالم، وتلتزم الحجر المنزلي للحد من انتشار الوباء، ودعت في العديد من منشوراتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي الجمهور للإلتزام بهذه التدابير من أجل حماية أنفسهم والمقربين منهم.

ولفتتنا تغريدة لصفحة "القديسة ريتا، عبر موقع "تويتر"، أعادت هيفاء وهبي نشرها عبر حسابها وتحمل صلاة للسيدة مريم العذراء جاء فيها: "يا أم الرحمة انظري إلى المتعبين من الفقراء، إلى المضطهدين واصحاب القلوب القلقة، والمصابين بفيروس كورونا الذي يهدد البشر. يا أمنا أنظري بعين رأفتك الى مآسينا وإسمعي بطيبتك تضرعاتنا.. أنتِ ملجأنا في المصاعب فلا تحرمينا من عطفك فبادري لمعونتنا أيتها الممتلئة نعمة"؟

وكانت هيفاء وهبي قد نشرت تغريدة منذ أيام أشارت من خلالها إلى أن هذه المحنة علّمتها أن الحجر المنزلي نعمة يفتقدها كثر لا يمتلكون مأوى يعيشون فيه فكتبت: "علمتني كورونا ان الحجر الصحي نعمة في ناس محرومين منها".