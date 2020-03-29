إسقاط طائرة مسيرة حلقت فوق منزل رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان

أفادت قناة روسيا اليوم، نقلًا عن وسائل إعلام سودانية، بأن قوات حرس رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أسقطت طائرة مسيرة كانت تحلق فوق منزله بمقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.

وذكرت مصادر أمنية سودانية، اليوم الأحد، أن الطائرة المسيرة تابعة لجهاز الشرطة، وكانت في مهمة مراقبة فرض حظر التجوال في البلاد، مشيرة إلى أن الوحدات المكلفة بحراسة وحماية منزل رئيس مجلس السيادة لم تكن على علم بمهمة الطائرة.

وكانت السلطات السودانية، قد فرضت حظر التجوال في جميع مدن البلاد، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، نجا رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة في العاصمة الخرطوم، بداية الشهر الجاري.