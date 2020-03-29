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مفاجأة في حالة الطقس خلال الساعت المقبلة.. والأرصاد تصدرا بيانا مهما

الأحد 29/مارس/2020 - 08:53 ص
بوابة الفجر
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد الأحد، الموافق 29 من مارس لعام 2020، طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

شديد البرودة ليلا
وقالت الأرصاد الجوية يكون الطقس لطيفًا في النهار وشديد البرودة ليلًا، مع شبورة صباحًا والرياح نشطة غربًا على السواحل الشمالية الغربية.

رياح نشطة واضطراب ملاحة
وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تشهد طقسًا معتدلًا في النهار ومائل للبرودة ليلًا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، فيما يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة على شمال وجنوب الصعيد.

حالة البحر الأحمر والمتوسط
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 24
شبين الكوم 12 24
طنطا 12 23
دمنهور 13 23
الإسكندرية 13 23
بلطيم 14 24
مطروح 09 25
السلوم 09 26
سيوة 09 26
بورسعيد 13 22
دمياط 13 22
الزقازيق 12 23
الإسماعيلية 09 31
السويس 10 28
العريش 12 22
رفح 12 23
رأس سدر 15 25
نخل 08 24
نويبع 14 24
طابا 13 22
كاترين 06 21
الطور 16 25
شرم الشيخ 18 26
الغردقة 17 24
مرسى علم 19 24
الفيوم 12 25
بنى سويف 12 25
المنيا 11 25
أسيوط 12 26
سوهاج 13 27
قنا 14 27
الأقصر 15 27
أسوان 16 28
أبو سمبل 17 28
الوادي الجديد 13 26
شلاتين 16 28
أبو رماد 17 27
حلايب 17 26
رأس حدربة 17 26

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