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هاني رمزي يكشف سبب عدم تصوير فيلمه "نيزك الدكروري"

الأحد 29/مارس/2020 - 09:02 ص
هاني رمزي
هاني رمزي
هبة أحمد
أوضح الفنان هاني رمزي في تصريحات صحفية له عن سبب تأجيل فيلمه الجديد "نيزك الدكروري" الذي كان من المفترض تصويره خلال الأيام المقبلة، وذلك يرجع إلى أن الفيلم يتطلب ميزانية كبيرة جدًا ويحتاج إلى مشاهد جرافيك عالية،لافتًا إلى أنه يحلم بخروج هذا العمل إلى النور .


وفي سياق آخر،يستعد الفنان هاني رمزي لتصوير فيلمه الجديد "الباب يفوت جمل"، ومن المفترض أن يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة،والفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية ،وهو من تأليف سامح سر الختم، إخراج احمد البدري، ومن المرتقب الإعلان عن باقى الأبطال المشاركين فيه قريبًا.

ويشهد فيلم"الباب يفوت جمل" عودة الفنان هاني رمزي للسينما بعد غياب عامين منذ تقديمه آخر أعماله فيلم "قسطي بيوجعني"، والفيلم من تأليف فادى أبو السعود،و إخراج إيهاب لمعي،بطولة مايا نصري،حسن حسني، مصطفى أبو سريع، ودارت أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يعانيه من مشاكل مع جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها وتدور بينهما قصة حب.

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