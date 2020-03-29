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الأهلي يستخدم نجم الفريق لخطف مهاجم بيراميدز

الأحد 29/مارس/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
أظهر النادي الأهلي رغبة كبيرة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع البوركيني إيريك تراوري مهاجم نادي بيراميدز في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

وبدأ النادي الأهلي في المفاوضات مع نظيره بيراميدز خلال الفترة الماضية لضم تراوري في الصيف القادم.

ويرغب النادي الأهلي في عقد صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز تقضي بحصوله على الأنجولي جيرالدو دا كوستا مقابل حصول النادي الأحمر على تراوري.

وسيحاول كلا الناديين التوصل إلى اتفاق رسمي بينهم خلال الفترة القادمة بشأن الصفقة التبادلية المنتظرة.



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