نجم يوفنتوس يتبرع بـ100 ألف إسترليني للمشاركة في مواجهة كورونا

تبرع لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، الويلزي آرون رامسي، بمبلغ عشرة آلاف جنيه إسترليني للمشاركة في جهود المنظمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن رامسي تبرع بالمبلغ لمؤسسة كارديف الخيرية.





وتوجهت المؤسسة الخيرية بالشكر لرامسي على تبرعه عبر تويتر، حيث كتبت "شكراً جزيلاً لآرون، أنت نجمنا".





وذكرت المؤسسة أن الأموال التي تم جمعها سيتم استخدامها من قبل الاطباء والممرضين وبقية العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية بإنجلترا لإفادة أكثر الناس عرضة لتلقي المرض وذلك خلال أزمة فيروس كورونا.



