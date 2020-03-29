الأرصاد: طقس اليوم لطيف.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

قالت الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الاحد الموافق 29 مارس 2020 لطيف، ويسود البلاد نهارًا جالة من الاستقرار في الاحوال الجوية، ويكون الطقي في الليل شديد البرودة، والرياح تكون معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع شبورة مائية نهارا ورياح نشطة غربا على السواحل الشمالية الغربية.





وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تشهد البلاد طقسًا معتدلًا في النهار ومائل للبرودة ليلًا والرياح نشطة، مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.





وعن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى





القاهرة 12 24

شبين الكوم 12 24

طنطا 12 23

دمنهور 13 23

الإسكندرية 13 23

بلطيم 14 24

مطروح 09 25

السلوم 09 26

سيوة 09 26

بورسعيد 13 22

دمياط 13 22

الزقازيق 12 23

الإسماعيلية 09 31

السويس 10 28

العريش 12 22

رفح 12 23

رأس سدر 15 25

نخل 08 24

نويبع 14 24

طابا 13 22

كاترين 06 21

الطور 16 25

شرم الشيخ 18 26

الغردقة 17 24

مرسى علم 19 24

الفيوم 12 25

بنى سويف 12 25

المنيا 11 25

أسيوط 12 26

سوهاج 13 27

قنا 14 27

الأقصر 15 27

أسوان 16 28

أبو سمبل 17 28

الوادي الجديد 13 26

شلاتين 16 28

أبو رماد 17 27

حلايب 17 26

رأس حدربة 17 26