Advertisements

الأرصاد: طقس اليوم لطيف.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

الأحد 29/مارس/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
قالت الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الاحد الموافق 29 مارس 2020 لطيف، ويسود البلاد نهارًا جالة من الاستقرار في الاحوال الجوية، ويكون الطقي في الليل شديد البرودة، والرياح تكون معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع شبورة مائية نهارا ورياح نشطة غربا على السواحل الشمالية الغربية.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تشهد البلاد طقسًا معتدلًا في النهار ومائل للبرودة ليلًا والرياح نشطة، مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وعن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 24
شبين الكوم 12 24
طنطا 12 23
دمنهور 13 23
الإسكندرية 13 23
بلطيم 14 24
مطروح 09 25
السلوم 09 26
سيوة 09 26
بورسعيد 13 22
دمياط 13 22
الزقازيق 12 23
الإسماعيلية 09 31
السويس 10 28
العريش 12 22
رفح 12 23
رأس سدر 15 25
نخل 08 24
نويبع 14 24
طابا 13 22
كاترين 06 21
الطور 16 25
شرم الشيخ 18 26
الغردقة 17 24
مرسى علم 19 24
الفيوم 12 25
بنى سويف 12 25
المنيا 11 25
أسيوط 12 26
سوهاج 13 27
قنا 14 27
الأقصر 15 27
أسوان 16 28
أبو سمبل 17 28
الوادي الجديد 13 26
شلاتين 16 28
أبو رماد 17 27
حلايب 17 26
رأس حدربة 17 26

أخبار تهمك

وفاة أول مذيعة عربية بـ"كورونا" بعد إصابتها بالفيروس

منذ ساعة و 22 دقيقة

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

نقيب التمريض توجه رسالة إلى السيسي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

منذ حوالي 12 ساعة

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة وشديد البرودة ليلا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة": عزل قرى في 10 محافظات لمنع انتشار كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تفجر مفاجأة بشأن نصف وفيات كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يوم

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب نفسي يحذر المصريين من هذا الأمر لهزيمة كورونا

منذ ساعة الا ربع

الصحة تكشف عن حقيقة عزل محافظات في مصر بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:24 ص

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة وشديد البرودة ليلا

06:59 ص

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

11:01 م

الصحة تكشف عن حقيقة عزل محافظات في مصر بسبب كورونا

05:46 ص

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

09:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية