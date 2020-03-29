وزيرة الصناعة: عجلة الإنتاج مستمرة ونحافظ على أمان العمال

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراءا أمس كان يستهدف متابعة حركة المصانع بشكل عام، كمصانع المواد الغذائية، والأدوية، والكيماوية، والغزل والنسيج، مؤكدة أن هناك اهتماما كبيرًا بتوفير كافة احتياجات المواطنين.

وأشارت "نيفين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن رئيس الوجه وجه بإمكانية أن تعمل المصنع أكثر من "ورديتين" مع تطبيق الإجراءات الوقائاية والاحترازية، موضحة أنها نسقت الأمر مع رئيس اتحاد الصناعات، وهنااك قائمة بأكثر من 1000 مصنع يرغبون في العمل لوردية ثالثة.

وأضافت، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية للسماح بحركة شاحنات المواد الغذائية أثناء ساعات الحظر، مؤكدة أن عجلة الإنتاج في مصر مستمرة مع الحفاظ على أمان عمال المصانع.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 161 حالة.





وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح: أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.





وقال "مجاهد": إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



