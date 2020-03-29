"هزر فزر" لـ هنا الزاهد يتصدر تريند جوجل بعد عرض أولى حلقاته

تصدر برنامج "هزر فزر" تريند جوجل اليوم الأحد الموافق 29 من مارس 2020 وهذا بعد عرض أولى حلقاته أمس والذي تقدمه هنا الزاهد، حيث من المنتظر أن تستضيف العديد من الفنانين.





انقسم النجوم خلال الحلقة لفريقين؛ حمل اسم الفرق الاول "البصمجية" وضم كل من الفنان أحمد فهمي والفنان أحمد فتحي والفنان مصطفى بسيط.





وعن الفريق الثاني فحمل اسم "حنفي الأبهة" وضم كل من الفنان أكرم حسني والفنان عمرو وهبة والفنانة جيلان علاء.





تنافس الفريقان في "هزر فزر" من خلال مجموعة من الألعاب المختلفة، وضمت الحلقة مواقف طريفة بين النجوم وبعضهم البعض





وبرنامج "هزر فزر" تقدمه هنا الزاهد، ويبث في تمام الساعة العاشرة مساء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر قناة cbc.