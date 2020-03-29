Advertisements

"هزر فزر" لـ هنا الزاهد يتصدر تريند جوجل بعد عرض أولى حلقاته

الأحد 29/مارس/2020 - 09:18 ص
بوابة الفجر
تصدر برنامج  "هزر فزر" تريند جوجل اليوم الأحد الموافق 29 من مارس 2020 وهذا بعد عرض أولى حلقاته أمس والذي تقدمه هنا الزاهد، حيث من المنتظر أن تستضيف العديد من الفنانين.

انقسم النجوم خلال الحلقة لفريقين؛ حمل اسم الفرق الاول "البصمجية" وضم كل من الفنان أحمد فهمي والفنان أحمد فتحي والفنان مصطفى بسيط.

وعن الفريق الثاني فحمل اسم "حنفي الأبهة" وضم كل من الفنان أكرم حسني والفنان عمرو وهبة والفنانة جيلان علاء.

تنافس الفريقان في "هزر فزر" من خلال مجموعة من الألعاب المختلفة، وضمت الحلقة مواقف طريفة بين النجوم وبعضهم البعض

وبرنامج "هزر فزر" تقدمه هنا الزاهد، ويبث في تمام الساعة العاشرة مساء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر قناة cbc.

الكلمات المفتاحية

هنا الزاهد هزر فزر برنامج احمد فهمي وهنا الزاهد

أخبار تهمك

نقيب التمريض توجه رسالة إلى السيسي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة في حالة الطقس خلال الساعت المقبلة.. والأرصاد تصدرا بيانا مهما

منذ ساعة و 28 دقيقة

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة": عزل قرى في 10 محافظات لمنع انتشار كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ 34 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة وشديد البرودة ليلا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تفجر مفاجأة بشأن نصف وفيات كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يستخدم نجم الفريق لخطف مهاجم بيراميدز

منذ ساعة و 19 دقيقة

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة تكشف عن حقيقة عزل محافظات في مصر بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يوم

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ياسمين عبدالعزيز "تريند" على جوجل قبل حلقة العيد مع الـCBC (صور)

بماذا علق خالد النبوي عن مشهد إعدام طومان باي؟

بعد عرض أولى حلقاته.. "ذا فويس" كيدز يتصدر تريند جوجل

تعرف على تفاصيل برنامج هنا الزاهد الجديد على شاشة "CBC"

طرح برمو "هزر فزر" لهنا الزاهد على شاشة "سي بي سي"

بعد تفشي فيروس كورونا.. هنا الزاهد توجه نصائح لمتابعيها للوقاية منه

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:47 ص

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

11:01 م

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة وشديد البرودة ليلا

06:59 ص

الصحة تكشف عن حقيقة عزل محافظات في مصر بسبب كورونا

05:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية