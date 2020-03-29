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محمد إمام يبعث رسالة أمل لجمهوره

الأحد 29/مارس/2020 - 09:32 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك الفنان محمد امام، جمهوره بصورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق محمد، على الصورة قائلًا:"إن شاء الله لما نعدي الأزمة دي على خير كل حاجة هيبقى ليها طعم تاني الشغل الصحاب الصلاة في اماكن العبادة السفر الرياضة السينما الشارع الحياة نفسها هيبقى ليها طعم تاني".


وأضاف:" هنحس بكل النِعم اللي كانت موجودة في حياتنا ومش شايفنها هنعرف قيمة اليوم اللي كان بيعدى عادي ومش عاجبنا هتفهم ان نومتك في وسط عيلتك وهما كويسين بالدنيا احنا هنبقى احسن من الأول كتير ان شاء الله والأيام الحلوة لسه جايه".


يذكر أن آخر أعمال محمد امام، فيلم "لص بغداد"، وتدور أحداثة في إطار الأكشن والأثارة، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم الفنان فتحي عبد الوهاب وأمينة خليل وياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن.

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