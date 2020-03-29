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أمين جمال يبدأ في كتابة حكاية "أمل حياتي" من مسلسل "إلا أنا"

الأحد 29/مارس/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
يقوم السياريست أمين جمال حاليًا بـكتابة حكاية جديدة من حكايات مسلسل "إلا أنا" تحمل عنوان "أمل حياتي"، وتقوم ببطولة الحكاية الفنانة حنان مطاوع ويتولى إخراجها أحمد حسن، ويشاركه في كتابتها شريف يسري، وهي الحكاية الثانية التى يقوم بكتابتها أمين في المسلسل بعد حكاية "بنات موسى" التى انتهى عرضها على DMC الأسبوع الماضي.

و تدور أحداث الحكاية فى إطار اجتماعى حول قصة صعود فتاة تواجه العديد من الصعوبات في حياتها حتى تصل لهدفها،وسيتم تصويرها بعد عيد الفطر المقبل.

ويمر أمين جمال حاليًا بحالة من النشاط الكبير حيث يرتبط بكتابة ثلاثة مسلسلات جديدة مقرر عرضهم خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بمشاركة ورشته التى تضم العديد من المؤلفين الشباب.

انتهى أمين جمال مؤخرًا من كتابة مسلسل "اسود فاتح"، وهو بطولة هيفاء وهبي،شريف سلامة،أحمد فهمي،روجينا،صبري فواز،معتصم النهار، وهو من إخراج كريم العدل .

كما أوشك أمين جمال على الانتهاء من كتابة مسلسل "سكر زيادة"، وهو بطولة نادية الجندي،نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعدد كبير من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، روجينا، هيفاء وهبي،شريف سلامة،حمدي الميرغني،وهو من إخراج وائل احسان، و مأخوذ من فورمات أمريكي وتدور أحداثه فى اطار كوميدي.

كما يتولى أمين جمال كتابة مسلسل "دهب عيرة" بمشاركة أحمد عادل والمسلسل من إخراج سامح عبد العزيز وبطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، خالد سرحان، بيومى فؤاد، هنادى مهنى، خالد أنور، تيام مصطفى قمر، رمزى العدل، سلوى عثمان.

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