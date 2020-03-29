Advertisements

اتحاد جدة يوضح حقيقة المفاوضات مع عاشور وكهربا

الأحد 29/مارس/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
نفى المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد جدة السعودي، أحمد صادق دياب، ما تردد عن تفاوض ناديه مع لاعب الأهلي المصري، حسام عاشور، تمهيداً لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال دياب في تصريحات تليفزيونية: "عاشور صفقة جيدة لأي ناد يرغب في ضمه، وذلك لقدراته وخبرته الكبيرة في الملاعب".

وأضاف أن ناديه لم يطلب ضم عاشور حتى الآن، وكذلك محمود عبد المنعم كهربا، موضحاً أن الأمر يخص الجهاز الفني فقط.

وكان الأهلي المصري أعلن عدم التجديد لحسام عاشور بنهاية الموسم، وعرض عليه الاعتزال مع تنظيم مباراة له، والتكفل بمصاريف دروات تدريبية له سواء فنية أو إدارية، مع توفير عمل له في قناة النادي، إلا أن اللاعب لم يحسم أمره بالاعتزال أو الانتقال لنادي آخر لمواصلة مسيرته كلاعب.

يذكر أن الدوري المصري موقوف حالياً، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

الأهلي يستخدم نجم الفريق لخطف مهاجم بيراميدز

منذ ساعة و 22 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة وشديد البرودة ليلا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تكشف عن حقيقة عزل محافظات في مصر بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ ساعتين

مفاجأة في حالة الطقس خلال الساعت المقبلة.. والأرصاد تصدرا بيانا مهما

منذ ساعة و نصف

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ 37 دقيقة

نقيب التمريض توجه رسالة إلى السيسي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يوم

"الصحة": عزل قرى في 10 محافظات لمنع انتشار كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

منذ يوم

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تفجر مفاجأة بشأن نصف وفيات كورونا

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:47 ص

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

11:01 م

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة وشديد البرودة ليلا

06:59 ص

الصحة تكشف عن حقيقة عزل محافظات في مصر بسبب كورونا

05:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية