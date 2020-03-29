اتحاد جدة يوضح حقيقة المفاوضات مع عاشور وكهربا

نفى المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد جدة السعودي، أحمد صادق دياب، ما تردد عن تفاوض ناديه مع لاعب الأهلي المصري، حسام عاشور، تمهيداً لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





قال دياب في تصريحات تليفزيونية: "عاشور صفقة جيدة لأي ناد يرغب في ضمه، وذلك لقدراته وخبرته الكبيرة في الملاعب".





وأضاف أن ناديه لم يطلب ضم عاشور حتى الآن، وكذلك محمود عبد المنعم كهربا، موضحاً أن الأمر يخص الجهاز الفني فقط.





وكان الأهلي المصري أعلن عدم التجديد لحسام عاشور بنهاية الموسم، وعرض عليه الاعتزال مع تنظيم مباراة له، والتكفل بمصاريف دروات تدريبية له سواء فنية أو إدارية، مع توفير عمل له في قناة النادي، إلا أن اللاعب لم يحسم أمره بالاعتزال أو الانتقال لنادي آخر لمواصلة مسيرته كلاعب.





يذكر أن الدوري المصري موقوف حالياً، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



