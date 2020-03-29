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أسعار الدواجن اليوم الأحد 29-3-2020 في الأسواق

الأحد 29/مارس/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
أسعار الدواجن اليوم 

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد 29-3-2020 في السوق المحلى وذلك بعد أن تراجعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو  5 جنيهات، وسجل سعر كرتونة البيض فى المزارع نحو 30 جنيها وتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 35 جنيها بعدما كانت تصل إلى 39 و40 جنيها.

وسجل كيلو الدواجن نحو 25 جنيها فى المزارع وتصل إلى المستهلك بسعر 29 جنيها أو 30 جنيها فى الأسواق المحلية.

ويبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 29 جنيها للكيلو من المزرعة، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 32-35جنيها للكيلو حسب المنطقة.

وسجل كيلو الفراخ البلدى 43 جنيهًا، و40 جنيهًا للساسو، و45 للرومى، و45 للبط، و35 للأوراك، 60 للبانيه، وتراوح سعر الكتكوت بين 14-15 جنيها، فيما سجل سعر كرتونة البيض 29 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك 33-35 جنيها.


وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة انخفضت إلى 25 جنيها من المزرعة مقابل 29 جنيها خلال الأسبوع الماض، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 29-30 جنيها للكيلو حسب المنطقة،مشيرا إلى أن الاسعار فى الأسواق مستقرة .

وأضاف السيد، أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ32جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين37-39جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 9 -11 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 34.5جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 40-42جنيها.

      

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