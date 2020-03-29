لقاء الخميسي تشعل الـ"إنستجرام" بوصلة رقص

Advertisements

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال مقطع الفيديو ترقص.



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمر قوي" وأضاف آخر "يارب السعادة والتفاؤل والامل تدوم يارب"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جميلة".



يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "أبواب الشك"، وتدور أحداثة إطار جتماعي تشويقي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة عائشة بن أحمد وأحمد صلاح حسني وخالد سليم وجيهان خليل وخالد سليم، والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج.