50 شخصية كروية من الاتحاد الآسيوي تشارك في حملة مكافحة كورونا

شارك أكثر من 50 لاعباً ومدرباً وإدارياً في قارة آسيا في حملة مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي يقودها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.





وفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإنه مع تواصل انتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي، وأثره السلبي على الفعاليات الرياضية، بادر نجوم كرة القدم في قارة آسيا بإرسال رسالة تضامن وتوعية حول أفضل الممارسات الصحية التي تدعو لها منظمة الصحة العالمية.





وانضم إلى الحملة لاعب منتخب الأردن ونادي الفيصلي يوسف الرواشدة، ولاعبة الكرة الأسترالية سامانتا كير، ولاعب منتخب أوزبكستان، أوديل أحمدوف.





وقال الرواشدة مخاطباً جماهير كرة القدم: "حافظ على نفسك وساعد وطنك، خليك في البيت وساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، أحمي بلدك.



