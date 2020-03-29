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أفكار لتجديد مكتبك في المنزل والعمل في هدوء

الأحد 29/مارس/2020 - 09:37 ص
بوابة الفجر
لكي تعملين في هدوء وتشاهدين منظر ملائم أثناء العمل، إليك عزيزتي أفكار أفكار لتجديد مكتبك في المنزل والعمل في هدوء، وهذا يساعدك على إنتاج أكثر 

اضيفي مجموعة من الزهور ويفضل أن تكون طبيعية على مائدتك وضعي جهازك الحاسوب على المفرش فوق المنضدة بجواره.

لكي تشعرين براحة وهدوء وإنتاج أكثر أثناء ساعات العمل عليك استعمال منضدة  وتكون باللون الأبيض

ضعي الزهور حتى وإن كانت غير طبيعية بجوارك أثناء العمل في المنزل، فالمساحات الخضراء تجعل المكتب وكأنه ملاذ استوائي.

وضع رف كتب يجلب المزيد الأناقة إلى هذه المساحة، فالكتب والنباتات هي التي تضفي على مساحة العمل البسيطة، كما أن النافذة الكبيرة تسمح بتغيير الشعور بالبيئة وقتما تشاء.

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