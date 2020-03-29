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سياسي يمني لــ "الفجر": الأوضاع بعدن في تدهور مستمر.. وحزب الإصلاح دمر الجنوب

الأحد 29/مارس/2020 - 09:48 ص
حميد بن حلموس
حميد بن حلموس
الشحات غريب
كشف المحلل السياسي اليمني "حميد بن حلموس" أن من أجل حل القضية اليمنية يستوجب أولاً حل مشكلة الجنوب وهي مدخل لحل قضايا الشمال والغرب والشرق وكل المناطق.

وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الفجر"، بالنسبة للشمال يجب وضع ميزان عدل لا شيخ أوقائد عسكري أوسيد ولا متنفذ ولا صاحب رأس مال يستطيع كسر القوانين والمواطنة المتساوية كل حسب جهده وعمله وعلمه وبما يسهم في عملية التنمية، كذلك إلغاء السلاح وإلغاء التقطع والمثول للدولة وكذلك الحد من انتشار العادات السيئة الحد من انتشار القات وحمل السلاح والجنابي وبسط نفوذ الدوله في كل المناطق.


وأكد  أن إيران تريد الإنتقام من العرب بأشكال متعدده طالما وجدت من ينفًذ لها ذلك في تمكينها من السيطرة على باب المندب والمنافذ البحرية.


وحول حزب الأصلاح، قال يعتبر رديف لحزب المؤتمر الشعبي العام وكلاهما أسهما في تدمير الجنوب بتدمير كل المصانع ونهب الأراضي وإقصاء الكوادر الجنوبية، وإصدار الفتاوى وعلى الباغي تدور الدوائر فما يعيشه اليمن اليوم من ضياع وتشرد هو ناتج عن المؤامرات التي أحيكت ضد الجنوب فعادت إلى نحورهم أرادوا تدمير الجنوب فدمروا اليمن ودمرًوا انفسهم ، كما أن حزب الأصلاح لم يستطع أن يقدم أي شيء لليمن بل أضاع كل شيء وضاع في ركام البحث عن الذات والنهب وأحاكة المؤامرات.


وقال إن  الأوضاع بعد عودة الشرعية في تدهور مستمر ومن سيء الى أسواء.. فماذا ينتظر الشعب من هذه الحكومة وهي نفسها كانت بطانة لعفاش وشريك مع عفاش في كل مشاكل اليمن.


وتابع بأن اتفاق الرياض بين الشرعية اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، كان من أجل توحيد الصف ضد الحوثيين،لكن الشرعيةممثلة بحزب الأصلاح لايلتزمون لأي مواثيق سياسية وقبلها إتفاقية عمًان في1994م ، فمثل هذه الأتفاقيات يعتبرونها فرصة لكسب الوقت.

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