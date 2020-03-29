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بدائل طبيعية للمنظفات.. اصنعيها في منزلك بدلا من الخروج لشرائها

الأحد 29/مارس/2020 - 09:47 ص
بوابة الفجر
نقدم لكِ مجموعة من بدائل المنظفات يمكنك صناعتها وتحضيرها في منزلك بدلا من الخروج لشرائها لكي توفرين في التكلفة ولكي لا تتعرضين لوباء كورونا المنتشر خارج المنزل حفاظا على أسرتك وحماية لنفسك:

يمكنك عزيزتي تنظيف الأرضية بالشاي، حيث أن الشاي الأسود مُنظف وملمع مثالي لأرضياتك الخشبية، كما أن له خاصية رائعة في تلميع المرايا، حيث يمكن أن تغلي 4 ملاعق كبيرة من الشاي في الماء، واتركيه في الماء لأطول فترة ممكنة، وبعد ذلك اغمري قطعة قماش في الشاي وابدئي بمسح الأرضية.

يمكنك تحضير هذه الوصفة لتنظيف أي شيء في المنزل
كوب خل أبيض أو تفاح، كوب ماء،  قشر ليمون أو أوراق زهور عطرية،  بخاخ
ضعي المكونات في البخاخ، ورجيها جيدًا، واتركيها فترة قبل الاستخدام، لتتفاعل المكونات مع بعضها البعض، استخدميه لتنظيف الأسطح وبقع الجدران وإزالة البقع العنيدة في الأرضيات والأركان.

وفي حالة رغبتك في تنظيف الزجاج عليك صناعة التالي:
2 كوب ماء،  نصف كوب خل أبيض أو خل تفاح، معلقة صغير من الكلور، قطرة أو اثنتان من أي زيت عطري، بخاخ.
ضعي المكونات في البخاخ، ورجيها جيدًا. استخدمي قطعة  من القماش الناعم في التنظيف،  واسرعى في التلميع، لأن المنظف  يمكن أن يجف سريعًا ويترك بقعًا على النوافذ.

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