Advertisements

أسعار الحديد اليوم الأحد 29-3-2020.. الأسواق تستقر في ظل تراجع الصادرات

الأحد 29/مارس/2020 - 09:49 ص
بوابة الفجر
ستقرت أسعار الحديد، اليوم الأحد 29-3-2020، وسجل حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيها، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه.


وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.


أعلن المجلس التصديري لمواد البناء عن تراجع صادرات "الحديد الصب والصلب" خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنحو 17% لتبلغ ما قيمته 107 ملايين دولار مقابل 129 مليون دولار،موضحا أن صادرات القطاع خلال فبراير الماضي انخفضت لتبلغ 67 مليون دولار مقابل 75 مليون دولار خلال فبراير 2019.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس  إلى أنه خلال الشهرين الماضيين تم التصدير إلى 52 دولة منها11 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهي (رواندا- إثيوبيا- زامبيا- النيجر- جورجيا- هونج كونج- تايلاند- سلطنة عمان- كرواتيا-أورجواي –الإمارات العربية المتحدة).


الكلمات المفتاحية

اسعار مواد البناء اليوم اسعار الحديد اليوم في مصر اسعار الحديد اليوم اسعار الحديد الان اسعار الحديد

أخبار تهمك

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يوم

نقيب التمريض توجه رسالة إلى السيسي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستخدم نجم الفريق لخطف مهاجم بيراميدز

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة في حالة الطقس خلال الساعت المقبلة.. والأرصاد تصدرا بيانا مهما

منذ ساعة و 27 دقيقة

الصحة تكشف عن حقيقة عزل محافظات في مصر بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة وشديد البرودة ليلا

منذ حوالي 3 ساعات

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ 33 دقيقة

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

منذ يوم

عاجل.. وزيرة الصحة تفجر مفاجأة بشأن نصف وفيات كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

"الصحة": عزل قرى في 10 محافظات لمنع انتشار كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. 200 جنيه تراجع في أسعار الحديد بالسوق المصري اليوم الخميس

عاجل.. تراجع جديد في أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الحديد اليوم الخميس 17-1-2019

أسعار الحديد اليوم في مصر.. وتفاوت في سعر حديد عز بالأسواق

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 4-3-2020

أسعار الحديد اليوم الإثنين 9-3-2020.. وارتفاع جديد في سعر حديد عز

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:47 ص

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

11:01 م

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة وشديد البرودة ليلا

06:59 ص

الصحة تكشف عن حقيقة عزل محافظات في مصر بسبب كورونا

05:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية