يارا: "صرت فكر إنو نعمل لو حياتنا ما فيها إنترنت"

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نشرت الفنانة يارا، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة:"من ن بعد ما اللايف اتأجّل بسبب الإرسال عندي وعند البعض صرت فكّر إنو مش عارفه شو ممكن نعمل لو حياتنا ما فيها انترنت شو بتعملوا إنتوا؟؟خليك بالبيت".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة اللبنانية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"يارا والله ملينا وأكثر شئ رافع معنوياتنا هي الإنترنت لو يقطعوها راح نختنق حقًا" وأضاف آخر "منكون اجتماعين أكثر بالحقيقة ومش بالعالم الزائف".



يذكر أن آخر أعمال يارا، أغنية "حبيبي يا"، التي طرحتها منذ أيام، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديدوهات الشهير "يوتيوب".