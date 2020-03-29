مدرب يوفنتوس ينضم لحملة مكافحة كورونا في إيطاليا

انضم المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي أنطونيو كونتي، إلى حملة مكافحة فيروس كورونا المستجد من خلال التبرع بـ12 جهاز كمبيوتر محمول لطلبة طب الأطفال في تورينو.





وسلم كونتي أجهزة الحاسب المحمول إلى مستشفى ريجينا مارغريتا للأطفال وقالت تيزيانا كاتيناتزو مديرة المستشفى أن هذا التصرف من المدرب الإيطالي بمثابة "منحة غير متوقعة".





وأضافت "تحدثنا إليه ولزوجته اليزابيث في اليوم السابق لإخبارهما بحجم الصعوبات التي تواجهنا، وجاء الرد سريعاً".





و أوضحت "إنه تصرف نقدره كثيراً، حيث أن نقص الاحتياجات الضرورية للطلبة الذين يتدربون في قسم الأطفال بالمستشفى كان له بالغ الأثر على مسيرتهم التعليمية.



