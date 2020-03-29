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عصير الليمون الأبرز.. مشروبات طبيعية للتخسيس خلال فترة العزل المنزلي

الأحد 29/مارس/2020 - 09:53 ص
بوابة الفجر
عصير الليمون الأبرز.. مشروبات طبيعية للتخسيس خلال فترة العزل المنزلي

نقدم لكِ عزيزتي مشروبات عليك تناولها أثناء فترة العزل المنزلي لكي تحصلين على وزن مثالي، نظرا لأن هذه الفترة تقل فيها الحركة وبالتالي يزداد وزنك ولا تعرفين ماذا تفعلين، ومن هنا نقدم لكِ هذا المشروبات لمساعدة على التخسيس والحصول على وزن مثالي كما ترغبين:
 
الشاي الأخضر
يساعد على إنقاص وزن الجسم الزائد، مثل القدرة على إنقاص 2 كيلو جرام بعد تناوله خلال ثلاثة أشهر. 

طريقة التحضير:
يفضل تسخين الماء حتى الغليان، ثم تركه يبرد لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك يضاف الماء على أوراق الشاى الأخضر، ويترك لمدة دقيقة ثم يقدم للشرب.

خل التفاح
يعمل خل التفاح على خفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ، ويحتوى على ألياف ومستويات عالية من البوتاسيوم ضرورية لفقدان الوزن.
 
طريقة التحضير:
ينصح بتحضير كوب من الماء مع إضافة ملعقتين كبيرتين من خل التفاح العضوي، مع التقليب، ثم الشرب قبل تناول الطعام.
يمكن تناوله من مرتين إلى ثلاث مرات قبل أى وجبة، لفقدان الدهون الزائدة من الجسم بشكل سريع وطبيعى.

عصير التوت والليمون
يجب إضافة الماء وعصير الليمون والتوت المفروم إلى الخلاط، حتى الهرس تماماً، ثم إضافة الماء حسب الرغبة وصب المكونات فى كوب وشربه بعد تناول الوجبات الغذائية، لتنشيط عملية الهضم، وبالتالى يساعد على إنقاص الوزن الزائد من الجسم.

مشروب القرفة
تعتبر القرفة من التوابل التى تساعد على تنظيم مستوى السكر فى الدم، كما تساعد على زيادة حرق السعرات الحرارية بالجسم.

طريقة التحضير:
يجب إضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة في كوب يحتوي على ماء مغلي، ثم تغطية الكوب جيداً وتركه حتى يبرد، ثم إضافة ملعقتين صغيرتين من العسل الخام، وتناول نصف الكوب من المشروب قبل النوم مباشرة، مع تناول النصف الأخر على معدة فارغة في صباح اليوم التالي.

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