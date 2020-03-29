تعرف على موعد حفل لطيفة على موقع الـ"إنستجرام"

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أعلنت الفنانة لطيفة التونسية، أنها ستبث لايف غنائي على إنستجرام يوم الأثنين الساعة 4 مسًاء، واعلنت عن ذلك من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت لطيفة، على الصورة قائلة:"استنوني ي يوم الاثنين اللي جاي الساعه ٤ بتوقيت القاهرة هكون معاكم لايڤ على الانستجرام نحكي ونتكلم ونغني مع بعض اغاني البوم اقوى واحدة مستنياكم غني في البيت خليك بالبيت".





ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة التونسية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"وأخيرًا اقسم بالله مستنين على نار احلى خبر سمعته" وأضاف آخر "واخيرًا يالولو وحشتينا".





يذكر أن آخر لطيفة التونسية، ألبوم "أقوى واحده"، الذي تضمن عدد كبير من الأغاني منهم "ملكة بيك، وانت ياه، وأدي عقد، وخاصمني ماشي، وماتقربليش"، وتعاونت من خلالهم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والمحلنين والموزعين.