إلغاء معرض ديترويت للسيارات 2020 وتحويل مكانه لمستشفى ميداني بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا

تم إلغاء معرض ديترويت للسيارات لعام 2020 حيث سيتم تحويل مكانه كمستشفى ميداني لإدارة الطوارئ الفيدرالية، بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا.





هذا الحدث هو ثالث معرض سيارات كبير يتم إلغاؤه أو تأجيله بسبب فيروس كورونا COVID-19، حيث تم إلغاء معرض جنيف للسيارات الشهر الماضي، تبعه تأجيل معرض نيويورك الدولي للسيارات، الذي كان من المقرر أن يبدأ الشهر المقبل إلى أواخر أغسطس.





وسيقام معرض ديترويت التالي، المعروف رسميًا باسم معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات، في مركز TCF في يونيو 2021.





قال رود ألبرتس ، المدير التنفيذي لجمعية تجار السيارات في ديترويت: "على الرغم من خيبة أملنا ، لا يوجد شيء أكثر أهمية بالنسبة لنا من صحة وسلامة ورفاهية مواطني ديترويت وميشيغان، وسنفعل ما في وسعنا لدعم قتال مجتمعنا".





أصبحت ميشيغان واحدة من المراكز الرئيسية في الولايات المتحدة لحالات فيروسات التاجية، حتى أمس السبت، حيث أبلغ مسؤولو الولاية عن 4650 حالة ، بما في ذلك 111 حالة وفاة، في ميشيغان.





يذكر أن هذه هي كانت السنة الأولى التي كان من المقرر أن يُقام فيها معرض ديترويت خلال الصيف بدلاً من الشتاء، وهو ما يأمل منظمو الحدث في جذب المزيد من الانتباه والحضور وإطلاق السيارات لأول مرة في المعرض.





يعد معرض ديترويت أحد الأحداث السنوية الرئيسية في هذا المجال، حيث يجذب مئات الآلاف من الأشخاص إلى موتور سيتي لمشاهدة أسرع وأحدث المركبات الجديدة. ومن المعروف أيضًا عن مكان يطلق فيه صانعو السيارات في ديترويت على وجه التحديد منتجاتهم الأكثر أهمية.







