فايلر يطلب صفقة مدوية من الأهلي

بدأت إدارة التعاقد بالنادي الأهلي في دراسة ملفات عدد من اللاعبين لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وتدعيم بعض المراكز في الفريق الأحمر.









وقام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بمطالبة إدارة النادي بتدعيم مركز الهجوم بلاعب قوي في الصيف القادم.









وذكر مصدر خاص بالنادي الأهلي أن فايلر طالب إدارة النادي بتدعيم مركز الهجوم في الفريق لأنه غير راضين عن اللاعبين المتواجدين في هذا المركز.









وبدأت بالفعل إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي في دراسة العديد من الملفات ووضع بعض أسماء اللاعبين لضم أحدهم في الصيف لتدعيم مركز الهجوم.











