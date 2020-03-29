هبة مجدي تستعيد ذكريات طفولتها مع الفنان عبد المنعم دبولي

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شاركت الفنانة هبة مجدي، جمهورها مقطع فيديو جديد لها في طفولتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الفيديو تغني مع الفنان عبد المنعم مدبولي.



وعلقت هبة، على مقطع الفيديو قائلة:"عمري ما هنسي ابدًا اني غنيت ومثلت مع النجم القدير عبد المنعم مدبولي".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"شكلك متغيرش" واضاف آخر "جميلة من صغرك ماشاءالله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"عبد المنعم مدبولي مش هيتكرر قمراية ياهوبا من يومك".



يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل "الأخ الكبير"، وتدور أحداثة إطار الأثارة والتشويق، وشارك في البطولة الفنان محمد رجب ومحمد عز وأيتن عامر ومحمود حجازي.

