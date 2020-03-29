تراجع مؤشر سوق البحرين المالى بمستهل تعاملات اليوم

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.5% خاسراً 20.85 نقطة ليصل إلى مستوى 1367.92 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 356 ألف سهم بقيمة 76.1 ألف دينار، وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 49.8% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.84%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 14.76% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 8.89%.

كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 13.37% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.89%.