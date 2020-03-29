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تراجع مؤشر بورصة قطر بمستهل التعاملات بنسبة 0.59%

الأحد 29/مارس/2020 - 10:08 ص
بوابة الفجر
تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.59% خاسراً 49.61 نقطة ليصل إلى مستوى 8429.59 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بمستهل التعاملات، 17.5 مليون سهم بقيمة 39.8 مليون ريال عبر تنفيذ 1239 صفقة، وتراجع 27 سهما، فيما ارتفعت 10 أسهم، واستقرت 3 أسهم. 
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.53%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.27%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.98%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.91%، ثم قطاعى البضائع والخدمات الاستهلاكية والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.54%، فيما ارتفع قطاع التأمين وحيدا بنسبة 1.56%.

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