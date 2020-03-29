ارتفاع المؤشر سوق دبى بنسبة 0.70% خلال التعاملات الصباحية

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.70% رابحاً 12.81 نقطة ليصل إلى مستوى 1821.93 نقطة، متأثراً بتحسن أسواق المال العالمية بعد سلسلة من الخسائر نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 50.5 مليون سهم محققة ما قيمته 35.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 865 صفقة لعدد 25 سهما، وارتفع 18 سهما، فيما انخفض 6 أسهم، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 5.08%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 1.70%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%.