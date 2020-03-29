تراجع جماعي لبورصة الكويت خلال بداية تعاملات اليوم الأحد

استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لمؤشراتها، بضغوط هبوط 10 قطاعات على رأسها البنوك والمواد الأساسية.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 3.09% خاسراً 151.420 نقطة ليصل إلى مستوى 4747.49 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 3.83% خاسراً 202.270 نقطة ليصل إلى مستوى 5078.93 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.22% خاسراً 50.490 نقطة ليصل إلى مستوى 4091.17 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.80%، خاسراً 73.790 نقطة ليصل إلى مستوى 4030.76 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 59.2 مليون سهم بقيمة 14.7 مليون دينار كويتى عبر 3903 صفقة.

وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.99%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 3.72%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.93%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 2.67%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.13%، ثم قطاع العقار بنسبة 2.02%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.87%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%.