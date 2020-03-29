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كيلور نافاس يتحدى فيروس كورونا بـ200 ألف يورو

الأحد 29/مارس/2020 - 10:12 ص
نافاس
نافاس
الفجر الرياضي

يسعى كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان الفرنسي للسير على خطى زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا بشأن التعامل مع فترة الحجرة الصحي في فرنسا.

 

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نافاس أصبح أحدث من يغادر فرنسا، للتواجد مع زوجته وأطفاله خلال فترة التوقف.

 

وأشارت إلى أن نافاس اقتدى بزميليه نيمار وتياجو سيلفا، رغم أن ذلك يتعارض مع النصيحة التي قدمتها الحكومة الفرنسية وسان جيرمان للاعبين خاصة أنه يدفع التكلفة الكاملة لرحلة الطيران، والتي بلغت 200 ألف يورو.

 

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه يتعين على نافاس البقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند العودة إلى كوستاريكا.

 

 

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كيلور نافاس كورونا فيروس كورونا باريس سان جيرمان

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