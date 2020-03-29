عمره 170 عاما بكفرالشيخ.. قصة أقدم محلج قطن في الشرق الأوسط (صور)

"محلج دومين".. هذا هو الاسم الحقيقي لمحلج قطن سخا الشهير والذي يقع بمحافظة كفرالشيخ، والذي يعد من أقدم محالج القطن علي مستوى العالم والأقدم في الشرق الأوسط، أنشأه محمد سعيد باشا عام 1851، كأول محلج غير يدوي بمصر.





وتم العمل بالمحلج منذ إنشائه، على الطراز الإنجليزي، مع بدء زراعة قطن "طويل التيلة" في مصر .



وكشفت سلوى الراعي، مديرة الآثار الإسلامية والقبطية بكفر الشيخ، عن أن المحلج يتكون من صالة حلج للقطن وهناك 40 ماكينة على الصفين، أقدم ماكينة فيهم مدون عليها تاريخ تصنيعها عام 1851 والأحدث تم صنعها عام 1913، وهم جميعا تم استيرادهم من بريطانيا.





وأضافت أنه ما زالت كافة الماكينات هذه مستخدمة منذ إنشاء المحلج حتي الأن وتعمل بكافة طاقتها، حيث يعد هو المحلج الوحيد في مصر الذي يفصل البذرة عن ثمرة القطن أي هو الذي يمد مصر بالكامل ببذور القطن.

وأوردت في تصريحات إلى "الفجر"، أن المحلج يواجه إنهيار في السقف الخاص به نتيجة مرور الزمن وعدم ترميمه منذ إنشاؤه حتي وقتنا هذا ولكن الأساسات الخاصة به بحالة جيدة، وهو بالطبع مسجل كأثر، ولكنه حاليا يتبع وزارة الزراعة وتستخدمه 4 أشهر فقط في العام وهي مدة موسم جني القطن.





وتابعت "طلبنا مرارا من الزراعة ترميمه بصفتها الجهة الشاغلة للمكان، وذلك حسبما ينص قانون الأثار، ولكنها ترفض دوما بحجة عدم وجود موارد مالية كافية، مما يصيبنا بالإحباط واليأس نظرا لما يمثله المحلج من تاريخ ويقلقنا أن تسوء حالته نتيجة عدم الترميم".

وأوضحت مدير الأثار الإسلامية، أن إدارة المحلج، قد أخبرت "الآثار" بأنه يحتمل أن يتركوا المبنى والانتقال إلى مكان آخر أحدث، ولكنه ليس مؤكدا ولم يتم جديد.





وأكدت أنها تقترح أن يتحول المحلج إلى متحف زراعي ترتاده الرحلات المدرسية، وكذلك زوار المحافظة من السائحين، وأن يضاف على الخريطة السياحية لكفر الشيخ.





ونوهت بأنه حتى وإن لم تتركه وزارة الزراعة واستمر العمل فيه، فلا بأس بأن يرتاده الزوار ويرون ما يفعله عمال المحلج، ويرون أيضا الماكينات وهي تعمل بعد مرور أكثر من 170 عاما على إنشاء هذا المحلج، شريطة أن يتم ترميمه أولا وإعادة هيكلته، والذي يعد تحفة معمارية فنية نادرة من نوعها.