الحجر الزراعي: صادراتنا ستواجه العجز بعد توقف السياحة بسبب كورونا

قال الدكتور أحمد العطار، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الحجر الزراعي له أكثر من مهمة يقوم بها، منها الحفاظ على الثرة الزراعية من أي أمراض وبائية، والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية.





وأشار "العطار"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن الصادرات الزراعية عليها دور كبير في سد العجز الناتج عن توقف حركة السياحة حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.





ووجه مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي، التحية لمفتشي الحجر الزراعي، مشيرا إلى أنهم يعملون يعملون على مدار الـ 24 ساعة.





وقد أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ارتفاع وتيرة الصادرات المصرية إلي الخارج بشكل غير مسبوق خلال الفترة من 15مارس،نتيجة توقف حركة العمل والإنتاج في جميع دول العالم نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد.





وأكد التقرير أن أبرز المحاصيل التي تشهد ارتفاعا في التصدير هي البطاطس والموالح والبصل والفراولة، خصوصا مع كثافة الإنتاج وانخفاض السعر المحلي وبالتالي سعر البيع في الأسواق الخارجية.





وأوضح التقرير أن الصادرات الزراعية باتت من أهم الموارد للعملة الصعبة حاليا بعد توقف عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وبالتالي يوجد اهتمام كبير من جانب الحكومة المصرية لتدبير العملة الصعبة.





وطالب أبو جبل من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة متابعة ملف الصادرات وهل ستؤثر علي توافر المنتج محليا مثل تقاوى البطاطس التي تزرع في الفترة القادمة، من عدمه، مؤكدا أن الصادرات الزراعية رغم تباطؤها في بداية العام بسبب كورونا المستجد إلا أن هناك انفراجة كبيرة حاليا.





وبلغت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية في الموسم الماضي 5.5مليون طن من بينه 1.8مليون طن موالح متنوعة والبطاطس 660 ألف طن والبصل 600 ألف طن.





ومن جانبه أكد الدكتور ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين أن ارتفاع وتيرة الصادرات الزراعية



