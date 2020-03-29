Advertisements

الحجر الزراعي: صادراتنا ستواجه العجز بعد توقف السياحة بسبب كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد العطار، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الحجر الزراعي له أكثر من مهمة يقوم بها، منها الحفاظ على الثرة الزراعية من أي أمراض وبائية، والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية.

وأشار "العطار"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن الصادرات الزراعية عليها دور كبير في سد العجز الناتج عن توقف حركة السياحة حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

ووجه مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي، التحية لمفتشي الحجر الزراعي، مشيرا إلى أنهم يعملون يعملون على مدار الـ 24 ساعة.

وقد أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ارتفاع وتيرة الصادرات المصرية إلي الخارج بشكل غير مسبوق خلال الفترة من 15مارس،نتيجة توقف حركة العمل والإنتاج في جميع دول العالم نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد.

وأكد التقرير أن أبرز المحاصيل التي تشهد ارتفاعا في التصدير هي البطاطس والموالح والبصل والفراولة، خصوصا مع كثافة الإنتاج وانخفاض السعر المحلي وبالتالي سعر البيع في الأسواق الخارجية.

وأوضح التقرير أن الصادرات الزراعية باتت من أهم الموارد للعملة الصعبة حاليا بعد توقف عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وبالتالي يوجد اهتمام كبير من جانب الحكومة المصرية لتدبير العملة الصعبة.

وطالب أبو جبل من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة متابعة ملف الصادرات وهل ستؤثر علي توافر المنتج محليا مثل تقاوى البطاطس التي تزرع في الفترة القادمة، من عدمه، مؤكدا أن الصادرات الزراعية رغم تباطؤها في بداية العام بسبب كورونا المستجد إلا أن هناك انفراجة كبيرة حاليا.

وبلغت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية في الموسم الماضي 5.5مليون طن من بينه 1.8مليون طن موالح متنوعة والبطاطس 660 ألف طن والبصل 600 ألف طن.

ومن جانبه أكد الدكتور ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين أن ارتفاع وتيرة الصادرات الزراعية

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر السياحة الحجر الزراعي أخبار مصر

أخبار تهمك

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يدرس استعادة مهاجمه لتنفيذ خطة رينيه فايلر

منذ ساعة و 27 دقيقة

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

منذ حوالي 16 ساعة

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ ساعة

الصحة تكشف عن حقيقة عزل محافظات في مصر بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة وشديد البرودة ليلا

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تشكف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطلب صفقة مدوية من الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يوم

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة عن تعاقد بيراميدز مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"الزراعة" تعلن فتح الأسواق الصربية أمام الموالح المصرية

"الزراعة": ارتفاع صادرت مصر من البطاطس إلى 200 ألف طن لأوروبا

الزراعة: هناك خطوات جادة في تنفيذ مشروع الري الحقلي

متحدث الزراعة: مشروع الصوب سيحدث طفرة في إنتاج المحاصيل

"القرش": زراعة أصناف من الأرز تروى بأنواع من المياه لم تكن مستخدمة من قبل

أحمد العطار يوضح دور الحجر الزراعي في زيادة معدل الصادرات الزراعية (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:52 ص

"الصحة" تشكف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

08:20 ص

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

09:47 ص

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

11:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية